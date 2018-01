‹Die Gentrifizierung bin ich. Beichte eines Finsterlings›. Das ist ein guter Filmtitel und ein noch besserer Untertitel. Thomas Haemmerli als Finsterling? Der Filmemacher ist tatsächlich eher ein schelmischer Lebemann als das leibhaftige Böse. Doch eine Beichte? Das ist dieser Film sicherlich nicht. Hämmerli schöpft aus Jahrzehnten privaten Filmmaterials und zelebriert hemmungslos sich selbst. Das darf er, weil er sich ebenso hemmungslos durch den Kakao zieht. Hämmerli im Anzug und in Boxershorts. Hämmerli als erfolgreicher Kosmopolit und als überforderter Vater. Hämmerli als Moralapostel und als Hedonist. Vor allem aber: Hämmerli, ein Kind vom reichen Zürichberg, wird Hausbesetzer, protestiert für Wo-wo-Wonige und ist nach ein paar «weltanschaulichen Adjustierungen» ein Yuppie mit Designerklamotten, der beim Gourmet-Kurier Essen bestellt und Schampusflaschen köpft. Als mobiler Arbeitsnomade besitzt er Wohnungen in der aufgewerteten Zürcher Weststrasse sowie in Mexico City, São Paulo und Tiflis.



Das Autobiographische ist nicht das eigentliche Filmthema, sondern eine amüsante Erzählfolie für Fragen der Stadtentwicklung. Verdichtung? Die ist nötig. Aber nicht, weil der Ausländer dem «Helveter» den Platz wegnähme. Der Film erzählt die Geschichte von der Überfremdungsinitiative bis Ecopop. Er mokiert sich dabei ebenso über linke Bewahrer, deren dörflich-nachbarschaftliche Ideologie echte Verdichtung verhindert. Hämmerli beichtet also nicht, er klagt an: Diese Stadt ist nicht dicht, die Schweiz ist nicht dicht, die Schweizer sind nicht ganz dicht. Und Gentrifizierung? Das sind auch Hipster, für die der eigene Stadtkreis die Welt bedeutet, gut gebildete Zuzüger – eigentlich alle, die das Wort Gentrifizierung kennen.



Das klingt nun komisch und locker. Das ist es auch. Der Film verpasst es aber nicht, dazu reichlich Archivmaterial und Fakten zu liefern über Demografie, Flächen- und Komfortbedürfnisse oder veränderte Haushaltsformen. Niederschwellig verwebt er Zürcher Stadtgeschichte, Schweizer Politik und moderne Architektur, vom Göhner-Bausystem bis zu Oscar Niemeyers Edifício Copan, das weltgrösste Wohngebäude und eigentlich eine kleine Stadt mit 5'000 Bewohnern. Die Botschaft: Wäre die Schweiz nicht in lächerlichem Dichtestress gefangen, könnte man genügend Wohnungen bauen und die Verdrängungsprobleme wären gelöst.



Kurz: Ein lohnenswerter Film und darum zeigt Hochparterre ihn am 13.2. um 20.40 Uhr im Riffraff 1. Anschliessend stellt sich der Filmemacher und Gentrifizierungsfinsterling Thomas Haemmerli den Fragen von Hochparterre und dem Kinopublikum. Unsere Abonnenten können Tickets für 11 Franken kaufen. Und zwar jetzt und hier.