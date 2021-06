Agenda Raum Schweiz 2040: Viel und guten öffentlichen Raum. Fotos: Madlaina Janett

Christine Gaillard* 03.06.2021 15:28

Guter öffentlicher Raum Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Es braucht guten und viel öffentlichen Raum. 03.06.2021 15:28

Wir stehen vor weltweiten Herausforderungen, gehen sie an mit Schweizer Politiken und stellen immer wieder fest, dass die Antworten den Erwartungen und der Dringlichkeit dann doch nicht entsprechen. Ich habe auch kein einfaches Rezept, wie dieser Spagat hinzubekommen sei. Die folgenden Thesen und Erfahrungen sollen zwei mögliche Wege aufzeigen. Seien wir uns dabei grundsätzlich im Klaren, dass man den Erfolg nicht garantieren kann. Man muss man eine Dosis Risiko in Kauf nehmen, sich mit Partnern einlassen und als Politikerin trotzdem die Verantwortung tragen. Warum der öffentliche Raum in der urbanen Schweiz so wichtig ist Der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität, die sozialen und kulturellen Entwicklungen samt Gesundheits- und Migrationskrisen verlangen rasches und gezieltes Handeln. Die Raumplanung liefert wichtige Rahmenbedingungen und bestimmt langfristige Entwicklungen. Jedoch die Zeit drängt. Wie können Raumkonzepte rasch die grossen Herausforderungen angehen? Betrachten wir dazu drei...