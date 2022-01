Eine Szene an der künftigen Avenue de Lyon, entworfen vom grossen Projektteam rund um Mathis und Michael Güller. Fotos: Güller Güller Architecture Urbanism

Rahel Marti 28.01.2022 15:33

Auf dem 135 Hektar grossen Areal am Hauptbahnhof Matiabiau in Toulouse sollen Wohnungen, Büros, Geschäfte, Schulen und Freiräume entstehen. Der Umbau Bahnhofgebiets ist eng gekoppelt an dessen Modernisierung, zu der auch drei Metrostationen sowie ein Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs zählen. «Grand Matabiau, quais d’Oc» heisst das Grossprojekt der südfranzösischen Metropole, dessen Planung seit 2012 im Gang ist. Wie in Frankreich üblich, werden nach einer Ausschreibung die Verträge mit den Planerinnen und Planern über mehrere Jahre abgeschlossen. Güller Güller Architecture Urbanism (siehe Hochparterre 11/2016) können sich nun an die Umsetzung der nächsten Phase 2022 bis 2030 machen. Die Brüder Mathis und Michael Güller arbeiten in Zürich und Rotterdam und leiten das breit gefächerte Projektteam mit Landschaftsarchitektinnen und Stadtplanern aus Nantes, Edinburgh, Bordeaux, Paris, Toulouse und weiteren Städten. Ihr Ansatz sei es, Städtebau, Freiräume und Gebäude stark aus dem Or...