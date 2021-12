Interieur des «Klimaraums» von Zürich – eine Geldsammlung soll ihn unterstützen.

Köbi Gantenbein 01.12.2021 12:32

Zoe Stadler ist Präsidentin von Klimastadt Zürich. Sie berichtet mir: «Der Verein Klimastadt Zürich ist ein Zusammenschluss engagierter Menschen und Organisationen, welche eine Idee voranbringen wollen: Zürich als Klimastadt - ökologisch, emissionsfrei, verkehrsarm, menschenfreundlich und klimagerecht. Der Verein stellt den verschiedenen Gruppen der Klimabewegung in Zürich zentral gelegene Arbeits- und Versammlungsräume zur Verfügung: Den «Klimaraum» an der Hardstrasse für Workshops, Diskussionen und Sitzungen. Und den Klimapavillon am Werdmühleplatz mitten im Stadtzentrum für Ausstellungen, Filmabende und Vernetzungstreffen. Die Vernetzung, die politische Arbeit und die beiden Räume kosten, und um diese Kosten bezahlen zu können, hat die Klimastadt ein Crowdfunding für 25'000 Franken gestartet. Wird diese Summe erreicht, verdoppelt sie der Impact Fund von Wemakeit. Über die Hälfte des Geldes ist beieinander, zahlt ein, damit die andere auch zusammenkommt.»