Geld für Quadroni, Held

Text: Köbi Gantenbein / 9.05.2018 15:57



Adam Quadroni, der die betrügerischen Unterengadiner Baumeister verpfiffen hat, wird zum Held. Innert weniger Tage sind schon über 80 000 Franken für ihn zusammengeströmt.



Adam Quadroni ist Baumeister im Unterengadin. Schon seit längerem ist bekannt, wie er die Betrügereien seiner Kollegen hat auffliegen lassen. Anja Conzett und Gion-Mattias Durband von der «Republik» stellten ihn in ihrer Reportage über die Machenschaften im Unterengadin als Robin Hood und Michael Kohlhaas vor und über Nacht wurde «Adam mit dem schwarzen Mercedes» zum Held in Berg und Tal. Der Preis, den er für seine Aufdeckung bezahlt hat, ist hoch. Dass die Wettbewerbskommission WEKO den betrügerischen Baumeistern zu schaffen machen wird, wird ihn trösten. Wie schnell Andreas Felix als Kandidat für die Regierung abgehalftert worden ist, wird er erstaunt zur Kenntnis nehmen. Der Wille aber der Bündner Regierung, sein Schicksal in Polizeigewahrsam untersuchen zu lassen, wird ihm hoffentlich Recht verschaffen.



Der Student Nathanel Wildermuth hat für Quadroni eine Geldsammlung lanciert und so innert weniger Tage schon über 80 000 Franken zusammengetragen. Auch sie werden den vielgeprüften Quadroni trösten und ihm hoffentlich helfen, aus dem Schlamassel herauszufinden, in das ihn – nicht nur, aber vor allem – seine Kollegen stiessen. Wer mitzahlen will, kann das bei wemakeit tun.