Flaneur d'Or 2020 für Liestals Altstadt.

Auf dem Podest des Flâneur d’Or 2020 steht der Umbau der Rathausstrasse in Liestal. Ein mustergültig gestaltetes Stück Altstadt, das ganz auf die Fussgänger ausgerichtet ist.

Köbi Gantenbein 29.03.2021 08:19

Nachdem in einem Zeitraum von über 30 Jahren mehrere Projekte für die Umgestaltung der Rathausstrasse von Liestal gescheitert waren, nahm die Stadt 2014 einen neuen Anlauf. In der Folge ist es innert kurzer Zeit gelungen, ein Projekt zu entwerfen, das allen Anspruchsgruppen dient und gefällt. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten konnten Ende 2017 abgeschlossen werden. Nun hat diese Stadtreparatur den Flaneur d’Or 2020 gewonnen, den schweizweit ausgeschrieben Wettbewerb für Infrastrukturen und Idee, die das zu Fussgehen schön und sicher machen. Ein Film, gedreht zur Preisverleihung gestern Abend im Netz, zeigt, wie das geraten ist. ###Media_2### Der Umbau der Rathausstrasse zeichnet sich aus durch: Eine neue, durchgehende Asphaltfläche hat die schmalen Trottoirs aufgelöst. Granit-Naturstein-Bänder führen rechtwinklig von der Abwasserrinne in der Mitte zu den Parzellengrenzen und spiegeln die historischen Fassaden. Sie markieren 54 unterschiedlich grosse Vorplätze und rhythm...