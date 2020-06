In die Entwicklung effizienter Energiesysteme für Areale und Gebäude fliesst viel Zeit und Wissen. Die Plattform Energy-Connect will Kreise schliessen zwischen Entwicklern, Betreiberinnen und Finanzierern.

Rahel Marti 09.06.2020 09:52

In die Entwicklung effizienter Energiesysteme für Gebäude fliesst nach wie vor viel Zeit und Wissen. Die Plattform Energy-Connect bietet an, Projekte in diesem Bereich zu vernetzen – die Entwicklerinnen untereinander, aber auch mit Partnern für die Finanzierung. Hinter der Plattform stehen die Hochschule Luzern Technik&Architektur, das Bundesamt für Energie, der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen sowie die Kompetenzzentren Sccer und energie-cluster.ch. Anhand der Projekte wird sichtbar, wer woran arbeitet und neben viel Anregung findet man vielleicht tatsächlich die richtige Projektpartnerin.