Eine Wanderung von den Alpen an den Jura Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Wandert durch die Schweiz, dann seht ihr die Defizite und Möglichkeiten der Planung. 13.01.2022 14:00

Von Maarit Ströbele 2019, noch vor Corona, hatte ich die Gelegenheit quer durch das Mittelland vom Alpenrand bis an den Jura, von Luzern nach Olten, zu wandern. Es war einerseits eine methodische Unternehmung in praktischer Spaziergangswissenschaft und andererseits ein Versuch, die Ergebnisse der Schweizer Raumplanung konkret vor Ort zu studieren. Es ging darum, im direkten Ortsbesuch Eindrücke festzuhalten und damit Gedanken zur weiteren Entwicklung dieses für die Schweiz so wichtigen und zentralen, aber dennoch häufig vernachlässigten Raums zu schärfen. Die Resultate des Spaziergangs lassen sich in drei kurzen Sätzen zusammenfassen: 1) Das Mittelland ist schön. 2) Das Problem liegt im Ortsbaulichen. 3) Man kann nicht überall hin. Was bedeuten aber diese an sich durchaus banalen Feststellungen? Was sagen sie uns für die weitere Entwicklung des zentralen Siedlungs-, Verkehrs- und Erholungsraums der Schweiz? Das Mittelland ist schön Kaum zurückgekehrt, war der erste Eindruck: Das Mittelland...