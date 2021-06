Agenda Raum Schweiz 2040: Komfortabel wie ein Apple Computer. Fotos: Madlaina Janett

Paul Schneeberger* 17.06.2021 15:47

Eine komfortable Schweiz Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Wie der Apple Computer soll das Raumkonzept Menschen einladen, aus dem Bauch heraus das Richtige zu tun. 17.06.2021 15:47

Was für ein glückliches Land die Schweiz doch ist: In den Flächenstaaten Europas veröden ganze Landstriche, weil die Menschen durch die Rationalisierung der Landwirtschaft und die Entwicklung hin zu Wissens- und Dienstleistungsgesellschaften in die Zentren ziehen. Die Zunahme an Tätigkeiten, die auf Bildung und Informationen basieren, stärkt Städte und Metropolitanräume. Wir werden sehen, ob und inwiefern die Erfahrung aus der Coronakrise daran etwas ändert, dass Telearbeit keine theoretische Möglichkeit, sondern eine praktische Erfahrung ist. Corona hin, Corona her: In der Schweiz profitierten schon bisher nicht nur die Städte vom wirtschaftlichen Strukturwandel, sondern auch die meisten Teile dessen, was wir immer noch als Land bezeichnen. Zu verdanken ist das der kleinen Ausdehnung der Eidgenossenschaft, ihrer feinmaschigen Verkehrserschliessung und ihrer ausgeprägt dezentralen Organisation. Ein gemeinsames Grundverständnis ist gefragt Raumstrukturell bildet die Schweiz heute in etwa das ab, ...