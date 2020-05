Raumplanung braucht eine «Philosophenschule» wie die von Athen, gemalt von Raffael für den Vatikan.. Fotos: Wikipedia

Raumplanung wird erforscht und Gesetze gesetzt. Nötig ist, dass ihr Wissen und Vorankommen in einer Akademie versammelt wird. Ein Beispiel aus Deutschland kann eine solche Akademie in der Schweiz anregen.

Hans-Georg Bächtold 27.05.2020 11:01

Raumplanung als öffentliche Aufgabe ist anerkannt und gut verankert. Allerdings ist sie nicht nur Erfolgsgeschichte. Die einseitige Betonung der Bodennutzungsplanung mit zu wenig Raum- und Wirkungsbezug oder die fehlende Raumordnungspolitik sind unzulänglich. Grenzüberschreitende Stadt- und Agglomerationsplanung sind ungenügend, das Nichtsiedlungsgebiet ist vernachlässigt und die raumplanerischen Bundeskompetenzen sind zu eng. Eine Errungenschaft der Raumplanung aber ist und bleibt das systematische Denken und das forsche, raumbezogene Vorausdenken in Zusammenhängen für den Lebensraum der Menschen. Die kantonalen Richtpläne belegen das. Raumplanerinnen, Architekten, Soziologinnen und Stadtplaner können ihre Berufe. Wichtige Beiträge kamen immer auch von der Wissenschaft und den Hochschulen. Martin Lendi hat das in seiner «Geschichte und Perspektiven der schweizerischen Raumplanung» 2018 beschrieben. Martina Koll-Schretzenmayr hat schon 2008 in ihrer «Geschichte der Raumplanung Schweiz» gefragt: ...