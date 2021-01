Der nächste Städtebau-Stammtisch diskutiert ein Projekt für eine zeitgemässe Stadtstrasse. Der Anlass findet zwar ohne Publikum statt, wird aber live übertragen.

Köbi Gantenbein 11.01.2021 15:12

Am 25. Januar laden Hochparterre und Tsüri.ch an den zweiten Städtebau-Stammtisch innerhalb eines Jahres zum Zürcher «Rosengarten» Wieder geht es darum, wie die heutige Stadtautobahn gebändigt werden könnte. Das war schon vor einem Jahr das Thema, als die Runde über die Abstimmungsvorlagen «Rosengartentram & Rosengartentunnel» debattierte. Anfang Februar 2020 haben sie die Stadt Zürich und fast alle Gemeinden des Kantons mit über sechzig Prozent Neinstimmen versenkt. Die zuständige Regierungsrätin Carmen Walker Späh antwortete auf die Frage, was nun werde: «Die Sieger sind jetzt in der Pflicht. Wir können keine neue Lösung aus der Hosentasche hervorzaubern.»

Aufbau des Plan B



So machte sich die Gruppe «Rosengärtnerinnen» an die Arbeit. Ihr Plan B fordert einerseits eine verkehrspolitische Wende. Der Autoverkehr – ob mit Benzin, Diesel oder Batterie betrieben – muss massiv reduziert werden. Anderseits baut ein Strauss Massnahmen die Hochleistungs- in eine normale Stadtstrasse. Das war auch ein Postulat des Themenheftes «Die Stadtzerstörung am Rosengarten», mit dem Hochparterre die Abstimmungsvorlage versenken half.



Die Stadtreparatur wird geraten mit Zurückbauen, Platz schaffen, die Qualität des Vorgefundenen stärken und Tempo 30 einführen. Und so legen die Verkehrsplaner, Umweltwissenschafterinnen und Urbanisten der Gruppe «Rosengärtnerinnen» den Regierungen und Parlamenten von Stadt und Kanton Zürich zum Geburtstag der Niederlage ungefragt und kostenfrei einen wasserdichten Plan B auf den Tisch: Mit einem Betriebskonzept, einem Umsetzungsplan in den Etappen 2025 und 2025+ sowie einem verkehrspolitischen Manifest. Darüber wird der Städtebau-Stammtisch diskutieren.

Vorankündigung: Am 20. Januar erscheint das Themenheft «Der blühende Rosengarten» und stellt den Plan detailreich vor. Eine kürzere Fassung lesen Sie ab dem 20. Januar auch in der Januarausgabe von Hochparterre.