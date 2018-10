Das Festival «Battle of Ideas» findet erstmals in Zürich statt.

Lilia Glanzmann 11.10.2018 07:52

«Shape the Future through Debate», lautet das Motto des europäischen Festivals «Battle of Ideas», das in Zürich erstmals als Teil einer Ringvorlesung der Volkshochschule Zürich stattfindet. Unter dem Titel «Do we need an urban revolution?», hinterfragt die Ausgabe in Zürich unter anderem, ob die Nachhaltigkeitsdiskussion der Stadtentwicklung hilft. Ab 15.30 Uhr diskutieren Urbanist Stefan Kurath, Contrarian-Preisgründer Ali Miraj aus London, Gerhard Schmitt vom Future Cities Laboratory der ETH Zurich sowie Austin Williams, China Korrespondent der Zeitschrift «Architectural Review». Wer an der Tageskasse das Stichwort «Hochparterre» nennt, bekommt das Ticket zum halben Preis – wer es zu ebendiesen Konditionen online buchen möchte, gibt hier den Code «007» ein und bucht die Studentenkarte.