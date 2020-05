Die Übersicht zeigt, welche Arbeitsplätze unter Einhaltung der Distanzregeln aufgelöst werden müssen.

Urs Honegger 28.05.2020 12:25

Distanzregeln im Grossraumbüro Zurück ins Office, heisst es in den kommenden Wochen. Der Algorithmus des Zürcher Startups Archilyse berechnet die effizienteste Anordnung der Arbeitsplätze, um die Corona-Distanzregeln einzuhalten. 28.05.2020 12:25

Die Rechenleistung der Maschine nutzen, um planerische Aufgaben zu erledigen, so könnte man Archilyses Mission beschreiben. Das Zürcher Startup will sie an einem aktuellen Fall beweisen: Wie können Grossraumbüros möglichst effizient auf die Distanzregelungen der Corona-Pandemie angepasst werden? Archilyse sagt: indem man uns den Grundriss schickt, unsere Maschine eine Milliarde Varianten berechnet und die beste davon ausspuckt. Was sich dahinter tut, ist natürlich nicht ganz so einfach: «Wir gehen davon aus, dass es 2 hoch 50 Möglichkeiten gibt Arbeitsplätze in einem 50-Plätze-Büro zu blockieren, also zirka eine Milliarde Varianten», erklärt CEO Matthias Standfest. «Wir haben ein mathematisches Verfahren entwickelt, damit wir nur ungefähr eine halbe Million plausible Varianten testen müssen, um auf die Performance aller Varianten schiessen zu können.» So finde sich die optimale Lösung in weniger als einer Minute. Den gleichen Prozess manuell zu machen hiesse, Schach zu spielen: beim ersten...