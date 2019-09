Joris van Wezemael über den Gebrauch von Daten für die Raumplanung.

Rahel Marti 02.09.2019 17:26

Die Plattform Smart Use sammelt und konfektioniert Daten für die Raumplanung. Zum Angebot gehören nutzergenerierte, statistische und offene Daten – etwa von Swisscom, dem Bund, von Bikeable oder Google. Daten also, die andere sammeln und die Smart Use so aufbereitet, sodass Gemeinden und Planende sie nutzen können in der Areal-, Raum- und Verkehrsplanung. Die Daten ermöglichen es zum Beispiel, die Nutzung einer Infrastruktur genauer zu beobachten und daraus Schlüsse für die Planung zu ziehen. Das Projekt Smart Use begann als Arbeitsgemeinschaft des Architekturbüros Hosoya Schaefer Architects, von Oleg Lavrovsky (Datalets) und Joris Van Wezemael, inzwischen haben die drei Teilhaber eine Firma gegründet sowie im Auftrag der Metropolitankonferenz Zürich die Plattform Smart Use aufgebaut. Was genau bietet Smart Use? Welche Vorteile haben digitale gegenüber analogen Daten? Können Daten helfen, unnötige Verkehrsausbauen zu vermeiden? Und: Planung und Bau von Infrastrukturen sind etwas langfristiges ...