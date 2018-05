Die Stadtlandschau ist entschieden

Text: Rahel Marti / 28.05.2018 15:45

Das Siedlungsgebiet in der Schweiz muss dichter werden und in der Qualität besser. Wie legt die Planung den Grundstein dazu? Die Stadtlandschau ist bewusst kein Architekturpreis, sondern ein Wettbewerb der besten Denkarbeit in der Planung. Die zweite Ausgabe nach 2012 wurde getragen vom schweizerischen Fachverband der Raumplanerinnen und Raumplaner (FSU), den Hochschulen ZHAW und HSR sowie von Hochparterre, unterstützt vom Büro Bausatz. Eine Planung soll unter den verschiedenen Beteiligten verankert sein und einen verbindlichen Rahmen für die Zukunft setzen, zum Beispiel mit dem Beschluss einer Planungsbehörde, erfolgt nach dem 1. Januar 2010, lauteten die Vorgaben.



50 Projekte wurden eingereicht. Rund die Hälfte machten Projekte in Areal- oder Quartiergrösse aus, je ein Fünftel kommunale und regionale Planungen. Dazu kam eine Handvoll allgemeine Konzepte und Methoden. Beim Beurteilen stützte sich die Jury auf ein vierteiliges Kriteriennetz: Idee, Prozess, Verankerung, Wirkung. Folgt einer inspirierenden Idee auch ein umsichtiger Prozess? Wer trägt die Planung mit und wie wirkt sie sich aus?



Der Stadtlandpreis geht an drei Planungskonzepte für Dietikon. Sie machen die Hauptschlagader des Orts für die Ankunft der Limmattalbahn fit. Je eine Auszeichnung erhalten die Initiative ‹Herisau – vorwärts!› für den geistreichen Bottom-up-Ansatz, die Bodenseeregion für ihre verbindende Landschaftsentwicklung «Zukunftsbild Landschaft» und Delémont für das entschlackende Planungsinstrument ‹cahier des charges›.



Weitere Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern lesen Sie hier sowie im Themenheft Stadtlandschau.





Stadtlandfeier

Am 11. Juni 2018 lädt die Stadtlandschau ein zur Preisfeier nach Dietikon. Die verantwortlichen Planer führen über den künftigen Stadtboulevard. Nach der Würdigung aller Preisträgerinnen und Preisträger wartet ein Apéro. Zur Preisfeier erscheint auch das Themenheft «Stadtlandschau» von Hochparterre.

– Anmeldung bis 7. Juni unter veranstaltungen.hochparterre.ch

– Die Einladungskarte als PDF

