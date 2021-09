Agenda Raum Schweiz 2040: der Tessin setzt auf die Stadt der drei Seen.. Fotos: Madlaina Janett

Michele Arnaboldi* 09.09.2021 14:00

Die Stadt der Seen Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Raumplanung ist regional – der Tessin setzt auf die Stadt der drei Seen. 09.09.2021 14:00

Wer das Tessin durchquert oder dort Halt macht – die Landschaft, die zwischen Seen und Bergen in ein aussergewöhnliches subalpines Licht gehüllt ist, bleibt sicher in Erinnerung. Gleichzeitig zeigt sich dieses Gebiet als hybrider, grossflächig bebauter Raum, vor allem in der Talsohle, die nur 15 Prozent der Fläche des Kantons Tessin ausmacht, in der sich aber zwischen 80 und 90 Prozent der Siedlungen, der produktiven Aktivitäten und der Infrastrukturen konzentrieren. Angesichts der wichtigen infrastrukturellen Veränderungen der letzten Jahre wie Alptransit und die Bahnverbindung Mendrisio-Varese-Malpensa wurde ab 2010 mit Unterstützung des Nationalen Forschungsprogramms ‹Neue urbane Qualität› (NFP 65) eine Untersuchung zum ‹Öffentlichen Raum in der Stadt von morgen - Tessin› durchgeführt. Die darin entwickelte Methode erlaubte es, Strategien und Projekte zur Verbesserung der urbanen und landschaftlichen Qualität der Stadt Tessin zu entwerfen. Ausgang bildete die Interpretation der unbebau...