Im Juli hob das Zürcher Verwaltungsgericht den Gestaltungsplan für den ‹Innovationspark› auf. Der Kanton Zürich war planerisch in den Senkel gestellt. Wie konnte das passieren? Eine Analyse.

Rahel Marti 18.09.2020 12:09

Eine Forschungs- und Produktionsstadt, und mitten hindurch fährt die Glattalbahn: Der ‹Innovationspark› in Dübendorf ist das Prestigeprojekt der Zürcher Raumplanung. Die erste Etappe misst stolze 36 Hektar, total sind gar 70 Hektar vorgesehen. Nach politischen Beschlüssen, einer Testplanung, einer städtebaulichen Studie, einer Gebietsplanung, einem Richtprojekt und mehreren Gutachten – darunter ein vernichtendes der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege, aufgrund dessen die Nutzfläche um zehn Prozent verkleinert werden musste – liegt 2015 der kantonale Gestaltungsplan für die ersten 36 Hektaren vor. Ein planerischer Kraftakt mündet in ein Dokument von 489 Seiten, in dem nichts zu fehlen scheint. Fünf Jahre später, im Juli 2020, erwachen die Verantwortlichen jedoch böse: Das Zürcher Verwaltungsgericht lässt den Gestaltungsplan nicht gelten. Viel Arbeit und Müh’ scheint für die Katz. Zürich muss zurück auf Feld eins. Cla Semadeni, der pensionierte Raumplaner, dessen Hartnäc...