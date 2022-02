Agenda Raum 2040: Die Geschichte der grossen Pläne – ein Gespräch mit Fritz Wegelin, ehemaliger Vizedirektor des Bundesamt.

Martina Schretzenmayr/Hans-Georg Bächtold 03.02.2022 14:00

Die Frage des Raumkonzeptes Schweiz: Welche Schweiz wollen wir morgen? ist keineswegs neu. Die ‹Grundzüge der Raumordnung Schweiz› frugen das schon 1996 und das ‹Leitbild CK-73› zwanzig Jahre früher. Martina Schretzenmayr und Hans-Georg Bächtold sprachen mit Fritz Wegelin, der als ehemaliger Vizedirektor des Bundesamtes für Raumentwicklung, unter anderem für die grossen Pläne zuständig war. Fritz Wegelin, 1976 traten sie am Tag nach der Abstimmung über das Raumplanungsgesetzes Ihre Stelle beim Delegierten für Raumplanung an. Wie war die Stimmung nach der Ablehnung der Vorlage? Fritz Wegelin*: Bundesrat Furgler kam vorbei und sprach ein Trostwort. Der Entwurf hatte ausdrücklich Leitbilder verlangt. Das Leitbild des Bundes lag zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Tisch. Es hiess CK-73 und kam aus der Wissenschaft. Als Vorarbeiten für eine nationale, «räumlich und sachlich umfassende» Siedlungspolitik hatte das ORL-Institut an der ETH Zürich Ideen entwickelt, wie man die prognostizierte Be...