Raumplanung als öffentliche Aufgabe und wissenschaftliche Herausforderung

Martin Lendi war Professor am Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung ORL der ETH. In einem dicken Buch schaut er zurück und nach vorne.

Hans Georg Bächtold 03.09.2018 08:09

«Raumplanung als öffentliche Aufgabe und wissenschaftliche Herausforderung» – dieses Buch inspiriert zum Verstehen des Zukünftigen und erklärt auch die Hintergründe von Defiziten und Schranken in der Raumplanung Schweiz. Martin Lendi, seit 1961 Departementssekretär des Baudepartements SG und ab 1969 als Professor der ETHZ mit der Raumplanung befasst, legt rückblickend dar, wie sich die Raumplanung in der Schweiz zur öffentlichen Aufgabe und zugleich zur wissenschaftlichen Disziplin entwickelte. Ausgehend vom 19. Jahrhundert kulminierten die Bestrebungen zur Erhaltung und Gestaltung des Lebensraumes 1969 im Erlass der Verfassungsartikel über die Raumplanung und über die Eigentumsgarantie. 1980 trat das Bundesgesetz über die Raumplanung in Kraft – im zweiten Anlauf. Vorschläge für Taten Vorausschauend stellt der Autor die Frage, ob Ziele, Instrumente und Massnahmen noch genügen. Denn der Lebensraum Schweiz hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Die Schweiz im Mittelland ist zur Sta...