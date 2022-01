Agenda Raum Schweiz 2040 – Heute: ein radikaler Vorschlag zur digitalisierten Eisenbahn.

Ulrich Weidmann 27.01.2022 14:00

Die digitalisierte Kommunikation unterstützt alle Lebensbereiche. Information ist jederzeit und an jedem Ort zugänglich und die Verfügbarkeit von WLAN bestimmt das persönliche Wohlbefinden. Einkäufe werden rund um die Uhr und um den Erdball getätigt; selbst ein ausgefallenes Schmuckstück aus einer Manufaktur in Australiens Provinz findet sich per Internet und ist binnen Wochenfrist geliefert. Wissenschaftliche Publikationen erscheinen oft gar nicht mehr in gedruckter Form – digital ist praktischer. Der Mensch lebt schnell und handelt agil. Er schätzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, er ist aber auch zur Geschwindigkeit verdammt, will er im globalen Wettbewerb mithalten. Digitale Angebote erlauben massgeschneiderte Produkte, bis hin zu buchstäblich massgeschneiderten Kleidern. Konfektion ist out. Die Digitalisierung bringt damit eine neue Individualisierung mit sich, die sich auf die Mobilität überträgt. Flexibilität und Verfügbarkeit sind gefordert, zur Ausrichtung des eigenen Tagesabl...