Agenda Raum Schweiz 2040: Labor- und Verhandlungsräume Fotos: Madlaina Janett

Anouk Kuitenbrouwer* 15.07.2021 16:18

Die adaptive Stadt Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Die Raumplanung braucht mehr Experimente im Stadtlabor und weniger zähe Verhandlungen.

Seit Francis Fukuyama Anfang der 1990er Jahre das Ende der Geschichte verkündete, hat sich unser Fokus als Stadtplaner von der Optimierung der Gegenwart hin zu einer Transition zur Zukunft verlegt. Die Treiber der Änderungsprozesse, wie die Bewältigung der Klimakrise, der Übergang zu einem nachhaltigen ökologischen System oder die Digitalisierung sind uns alle bekannt und die übergeordneten Ziele und Strategien, wie die der Green Deal oder auch Schweizer Rahmenwerke sind geschrieben. Nun müssen diese im urbanen Raum umgesetzt werden. Der australische ökologische Ökonom Robert Constanza hat diesen Zustand so auf den Punkt gebracht: «The problems are well-known. The solutions require new approaches.» Die gleichen Konzepte, die diesen Wandel beschreiben, treffen je nach Geografie auf unterschiedlichste gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ausgangslagen und Umsetzungsspielräume. Eine Super Smart City in den Philippinen hat eine ganz andere Bedeutung und Reichweite als eine Fu...