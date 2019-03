Urs Honegger 25.03.2019 13:42

«Gestern war der Tag, der als Klimawahl in die Geschichte des Kantons eingehen dürfte - heute hat der Kantonsrat alle linksgrünen Bedenken in den Wind geschlagen und den geplanten Rosengartentunnel mit 102:64 Stimmen gutgeheissen», berichtet der «Tages-Anzeiger». Das letzte Wort ist mit dem heutigen Ja allerdings noch nicht gesprochen. Der Zürcher Gemeinderat strebt ein Gemeindereferendum gegen den Bau an, und sehr wahrscheinlich wird es auch ein Volksreferendum geben, meint der «Tagi».