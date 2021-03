Der Städtebau-Stammtisch im Livestream.

Heute ab 19 Uhr ist der Städtebau-Stammtisch ‹Bahnhofstadt Luzern› in unseren Livestream verfügbar. Jetzt einschalten und mithören!

Jonathan Jäggi 15.03.2021 17:57

2040 soll Luzern einen Durchgangsbahnhof bekommen. Doch den Verkehr im Zentrum entlasten, das kann die Stadt schon heute, wie eine überraschende Testplanung zeigt. Drei Teams lieferten bestechende Vorschläge, von denen sich einige ab sofort umsetzen lassen.

Hochparterre berichtet in der Märzausgabe über die Testplanung und lädt am 15. März zum Städtebau-Stammtisch, um folgenden Fragen nachzugehen:

– Wie gelingt es, aus der Infrastruktur des Durchgangsbahnhofs städtebaulich Kapital zu schlagen?

– Was kann die Stadt schon während der 10-jährigen Bauzeit verbessern und danach beibehalten?

– Wie blicken die Teams, die Stadt und die SBB auf die Testplanung zurück?

– Wie beurteilen lokale Fachleute aus Stadtentwicklung und Architektur die Ergebnisse?

Es diskutieren je 30 Minuten:

Teil 1, Erkenntnisse der Beteiligten: Michael Güller, Güller Güller Architecture and Urbanism, Andreas Nuetten, Yellow Z Urbanism architecture, Han van de Wetering, Van de Wetering Atelier für Städtebau sowie Rainer Klostermann, Vorsitz Begleitgremium

Teil 2, Reaktion aus regionaler Sicht: Korintha Bärtsch, Kantonsrätin, und Armin Camenzind, Geschäftsführer LuzernPlus

Teil 3, Kommentar zu Städtebau und Architektur: Rachel Gaudenz, Dost Stadtentwicklung und Architektur, Luzern, und Monika Jauch-Stolz, Architektin, MMJS Jauch-Stolz Architekten, Luzern

Ausserdem nehmen teil:

– Sarah Grossenbacher, Co-Leiterin Stadtplanung Luzern

– Massimo Guglielmetti, Projektleiter Neuer Bahnhof Luzern, SBB

Moderation

– Rahel Marti, Hochparterre

