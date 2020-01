Vier Tunneleinfahrten, zwei Auf- und Abfahrten für Tram und Autos. (Visualisierung Nightnurse Images)

Urs Honegger 28.01.2020 12:00

«Heute gilt es im Hinblick auf die anstehende Verdichtung der Stadt den Strassenraum als öffentlichen, begrünten Freiraum für alle zurückzuerobern», schreibt die Ortsgruppe Zürich des BSA heute in einer Medienmitteilung. «Was beim Rosengartenprojekt als eine Zurückeroberung von öffentlichem Raum für die Quartierbewohner beworben wird, ist aber in Wirklichkeit eine Konsolidierung oder sogar ein Ausbau des motorisierten Individualverkehrs.» Der Bund Schweizer Architekten Zürich empfiehlt deshalb für die Volksabstimmung vom 9. Februar ein Nein zum Projekt ‹Rosengartentram und Rosengartentunnel›. Das Projekt gehe von der Annahme aus, dass Verkehrsprobleme mit mehr Strassen zu lösen seien. «Heute weiss man, dass mehr Strassen in der Regel mehr Verkehr bedeuten», schreibt der BSA. Der motorisierte Individualverkehr solle in Zürich weder vergrössert noch auf dem heutigen Stand plafoniert, sondern im Interesse der Lebensqualität reduziert werden. Zudem seien die Eingriffe ins Quartier unverantwortlich: Für die zwei geplanten 37 Meter breiten, bis zu 7-spurigen Tunnelportale am Wipkinger- und am Bucheggplatz müssten bestehende Häuser abgerissen und Teile einer bestehenden Quartierstruktur zerstört werden. Die BSA-Ortsgruppe Zürich unterstützt dagegen die neu geplante Tramlinie: Sie soll die stark wachsenden Gebiete im Limmattal und dem Glatttal miteinander verbinden, den Bahnhof Hardbrücke mit seinen 10 S-Bahnverbindungen besser erschliessen und damit den ÖV-Knotenpunkt am Zürcher Hauptbahnhof entlasten. «Dies ist vielleicht nur mit einer Fahrbahnreduktion an der Rosengartenstrasse zu haben», schreibt der BSA. «Damit verbunden wäre aber eine Reduktion des Individualverkehrs in der Stadt Zürich und eine massive Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Und das alles für einen Bruchteil der budgetierten 1.1 Milliarden Franken.»