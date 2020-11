Ab in die Schublade – Der Kanton Bern hat das Projekt für die Bieler Stadtautobahn eingestellt.

Benedikt Loderer 21.11.2020 09:48

Der Autobahn-Bau von Biel ist beerdigt Der Kanton Bern sistiert den Bau des Autobahnstücks Westast in Biel. Die Widerspenstigen gegen die Stadtzerstörung haben gewonnen. Benedikt Loderer 21.11.2020 09:48

Man stelle sich vor: Der Kanton Bern, plant ein Stück Autobahn, Westast genannt. Quer durch die Stadt Biel soll es gewürgt werden, zwei Anschlüssen haben und 2,3 Milliarden kosten. Einen Meter Westast gibt’s für 720 000 Franken. Das Ausführungsprojekt ist genehmigt, am Tag nach dem Bundesgerichtsentscheid über die letzten Einsprachen, kann der Bau beginnen. Und nun das: Das Ausführungsprojekt wird nicht weiterverfolgt! Ab in die Schublade. Keine Unterstützung Wie ist so etwas möglich? Das Komitee «Westast so nicht» und seine vielen Verbündeten untergruben das offizielle Projekt. Buchstäblich. Ein Gegenprojekt, das statt der beiden stadtzerstörerischen Anschlüsse, einen durchgehenden Tunnel vorsah, überzeugte die Bevölkerung. Eine Befragung ergab: 49 Prozent waren für das Gegenprojekt, nur 21 Prozent für das offizielle, 16 Prozent wollten gar keine Autobahn, 14 Prozent hatten keine Meinung. Da wurde es dem Kanton gschmuech. Nur ein Fünftel, das ist zu wenig, die politische Unterstützun...