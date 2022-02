Experimente in der Partizipation können sich lohnen, wie sich am Beispiel der Gebietsplanung ‹Chance Uetikon› zeigt. Gefragt ist dabei auch ein Umdenken im Planungsprozess.

Stefan Kurath 07.02.2022 08:02

Es sei ein Moment der Erleichterung gewesen. Als Planer, Expertinnen, Botschafterinnen der Bevölkerung und Verantwortliche des Kantons Zürich im Rahmen des Projekts ‹Chance Uetikon› lange und hart über einen weiteren Workshop debattierten, habe Architekt Simon Kretz mitten in der Diskussion von einem Teilrückbau der Hallen am Wasser zu sprechen begonnen. Von Spuren und Zeitzeugen, die als städtebauliche Fluchten und Schluchten bestehen bleiben, aber Teil des Seeparks werden könnten. Das Planungsteam um Kretz habe diesen flüchtigen Gedanken aufgenommen und im Richtkonzept dargestellt. Dies sei der Moment gewesen, als der Knoten sich löste, erzählt Brigitte Gloor, die als Vertreterin der Bevölkerung an der Diskussion teilnahm. ###Media_2### Wunsch versus Erfordernisse Rückblende: 2016 hatten der Kanton Zürich und die Gemeinde Uetikon das 65 499 Quadratmeter grosse Areal der ehemaligen Chemischen Fabrik direkt am Zürichsee gekauft. Unter anderem sollen hier eine neue Kantonsschule, Wohnungen u...