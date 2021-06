Urs Honegger 21.06.2021 14:17

Um Städte, Gemeinden und Quartiere in Einklang mit Natur und Landschaft zu entwickeln, braucht es Menschen, die dies können – Expertinnen und Experten, die in der Lage sind, unsere Stadtlandschaften zu lesen und zu interpretieren. Zudem müssen sie vertraut sein mit den aktuellen Fragen und den Instrumenten, um sie zu beantworten sowie mit den Prozessen und Planungszielen, die eine qualitätvolle Gestaltung hervorbringen können.



Der CAS Stadtraum Landschaft der ZHAW bildet solche Fachleute aus: Sie kommen aus Verwaltung und Praxis und werden zu Expertinnen und Experten der Stadtlandschaften und insbesondere der Landschaft im Stadtraum. Der Kurs ist in erster Linie gedacht für Personen, die sich mit der urbanen Landschaft und ihrer Weiterentwicklung und Gestaltung auseinandersetzen – ob in kantonalen und kommunalen Verwaltungen, bei Behörden, in Architektur-, Landschaftsarchitektur- und Planungsbüros oder auch in der Hochschul- und Berufsbildung.