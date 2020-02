Roderick Hönig 04.02.2020 11:05

Am 4. und 5. Juni 2020 veranstaltet das ZHAW Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen in Winterthur eine Tagung zu «Figurationen von Öffentlichkeit: Gestaltete und angeeignete öffentliche Räume in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung». Im Mittelpunkt stehen die öffentlichen Räume der Stadtlandschaften des 21. Jahrhunderts. Im Ausschreibungstext steht: Sie entziehen sich sowohl räumlich als auch gesellschaftlich oftmals etablierten Begrifflichkeiten und Sichtweisen. Die Tagung ist in zwei Themenbereiche unterteilt: Öffentliche Räume: über die Bedeutung architektonischer Gestaltung bei der Produktion von Raum. Stadträume öffentlich machen: von der physischen Aneignung zur virtuellen Kommunikation. Gesucht sind nun Vorschläge für Tagungsbeiträge, die sich auf eines dieser beiden Themen beziehen – wenn möglich aus einer multidisziplinären Perspektive.

Die Tagung richtet sich an junge und etablierte Forschende aber auch an urbane PraktikerInnen, die sich mit der Gestaltung und Aneignung von Stadträumen auseinandersetzen. Alle eingereichten Beiträge werden von einem Komitee aus WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen beurteilt.