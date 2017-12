Bewerbung für den 1. Schweizer Landschaftskongress

Welche Landschaften wünschen wir uns für die Schweiz von morgen? Wie prägen Megatrends diese und wer sind die zentralen Akteure? Was für Instrumente haben und brauchen wir? Dies sind die Kernfragen des ‹1. Schweizer Landschaftskongresses›, den das Forum Landschaft am 23. und 24. August 2018 in Luzern durchführt. Dieser ist eine Debattenplattform mit Keynotes von Matthias Daum, Bernard Debarbieux, Anette Freytag, Daniel Müller-Jentsch und Ulrike Tappeiner.