Bauliche Erneuerung 1993–2019

Urs Honegger 07.04.2020 14:12

Die erweiterten Daten zeigen, dass seit den 1990er-Jahren immer mehr Wohnungen umgebaut oder aber abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt worden sind. Aus den abgebrochenen oder umgebauten Gebäuden entstanden in der Regel mehr Wohnungen und grössere Gebäude. «Damit wurde Zürich wieder stärker zur Wohnstadt», schreibt Statistik Stadt Zürich in einer Medienmitteilung. Das Wohnen habe in der Stadt Zürich in den letzten 20 Jahren im Vergleich zur kommerziellen Nutzung wieder deutlich an Boden gewonnen. In jüngster Zeit scheint bei einem Anteil von zwei Prozent erneuerten Wohnungen pro Jahr allerdings ein gewisser Plafond erreicht zu sein (Grafik 1). Jährlich entstehen über 1000 Wohnungen nach dem Abbruch älterer Wohngebäude. Auch die Umnutzung von Industriearealen in Wohngebiete war in den letzten zwanzig Jahren bedeutend. Da heute schon viele der grossen Flächen umgenutzt sind, könnten die Grenzen davon aber schon bald erreicht sein (Grafik 2).

