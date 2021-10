Viele sind es – aber nur in Städten. Fotos: Jonas Jacobssen Unsplash

Rahel Marti 16.10.2021 08:29

Basics zum E-Scooter Ärgerlich oder nützlich? Die Schweizerische Verkehrsstiftung SVS hat die elektrischen Tretroller im Austausch mit Expertinnen und Experten untersucht. 16.10.2021 08:29

In den Städten flitzen sie einem um die Ohren, aber Untersuchungen zum tatsächlichen Nutzen von E-Scootern gibt es erst wenige. Die Schweizerische Verkehrsstiftung (SVS) liefert nun eine solide erste Basis. Im Austausch mit rund 20 Expertinnen und Experten hat die SVS ein Grundlagenpapier zum Kleinstfahrzeug geschrieben. Beschränkter Nutzen Beginnen wir mit dem Ärgerlichen: Da sind die zusätzliche Beanspruchung des öffentlichen Raums durch die bunten Dinger gerade in Städten, wo der Platz ohnehin knapp ist, und das scheinbar regellose Geflitze. Wer den Gebrauch beobachtet, stellt zudem fest, dass den Roller Leute fahren, die bereits flexibel unterwegs sind – sein Nutzen beschränkt sich auf ein kleines gesellschaftliches Segment. Auch sind E-Scooter dort verbreitet, wo ihr Betrieb zu rentieren verspricht: In den grossen Städten. Dort gibt es aber die meisten Konflikte mit dem Fuss- und Veloverkehr, und der Verlagerungseffekt ist am kleinsten. Zulassung und Gebrauch verbessern Auf der anderen Sei...