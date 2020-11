Initiative für Bäume und Wiesen längs und hoch in der Stadt.

In Zürich werden Unterschriften für besseren Klimaschutz in der Stadt gesammelt. Bäume, vertikale und horizontale Wiesen und mehr Wissen um das Grün sollen die Stadt bereichern.

Zoe Stadler 22.11.2020 10:35

Der Verein Stadtgrün hat zusammen mit der Klimastadt Zürich die Stadtgrün-Initiative in Zürich lanciert, welche fordert, dass die Stadt Antworten auf Klimaentwicklung sucht und findet. Die Sammlung der Unterschriften läuft. Sie verlangt die Errichtung eines Kompetenzzentrums, das Projekte planen, unterstützen und ausführen kann, welche einerseits die klimatischen Bedingungen in der Stadt verbessern (Flächenwirkung) und andererseits Forschung und Entwicklung unterstützen (Erkenntnisgewinn). Von grosser Bedeutung ist, dass sich die Massnahmen nicht nur auf Neubauten anwenden lassen, wie dies bei einer Gesetzesanpassung der Fall wäre, sondern auf den gesamten Gebäudepark. Ausserdem kann das Kompetenzzentrum nicht nur bei Flächen und Gebäuden der öffentlichen Hand ansetzen, sondern auch private Bauträger, die 70 Prozent der Siedlungsfläche und über 90% der Gebäude in der Stadt besitzen, beraten und bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützen.

Bäume und vertikale Wiesen

Das Stadtklima hat direkte Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. In der Vergangenheit wurde diesem Aspekt in der Stadtplanung und im Bauwesen zu wenig Beachtung geschenkt. Wachsender Verdichtungsdruck, um sich greifende Rodungen auf privaten und öffentlichen Grundstücken und die zunehmende Bodenversiegelung beschleunigen die Entwicklung Zürichs zur Hitzeinsel. Vertikale und horizontale Grünräume können dieser Entwicklung entgegenwirken. Das enorme Potenzial bei Plätzen, Flachdächern, Fassaden, Tramtrassen und anderen Flächen, die sich für Begrünungen eignen, muss zwingend besser genutzt werden. Um einen spürbaren Effekt zu erzielen, braucht es einen unabhängigen und langfristig orientierten Akteur mit der Kompetenz, Massnahmen umzusetzen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen und sich dabei mit allen wichtigen Akteuren, namentlich Behörden, Bildungsinstitutionen und Bauherren, vernetzt.