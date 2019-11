Preisträger 2017: Die Schüssinsel in Biel.

Köbi Gantenbein 26.11.2019 17:07

2020 feiert der «Flâneur d’Or – Fussverkehrspreis Infrastruktur» seine zehnte Austragung. Fussverkehr Schweiz, der Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger, führt den nationalen Wettbewerb in Zusammenarbeit mit Sponsoren und Partnern wie dem Bundesamt für Strassenbau durch. Gesucht werden gute Projekte und Konzepte, die den Fussverkehr fördern und attraktiver machen. Bis Ende März 2020 läuft die Eingabefrist. Angesprochen sind in erster Linie Gemeinden, Institutionen, Fachleute und andere engagierte Personen. Mit dem Preis sollen Best Practice und Impulse zur Nachahmung vermittelt werden. Neben einer Preissumme von CHF 10’000.– für den Hauptpreis werden mehrere Auszeichnungen vergeben. «Hochparterre» wird dem Preis und en Preisträgern im Herbst 2020 ein Themenheft widmen.