Thomas Stiefel, Partner/Senior Strategy Consultant Mint Architecture, Kees van Elst, Client Director Mint Architecture, Christoph M. Achammer, Vorstandsvorsitzender ATP, Matthias Wehrle, ATP-Partner Zürich und Peter Roth, CEO Mint Architecture.

Urs Honegger 05.07.2019 11:17

Seit Anfang des Jahres ist die europaweit agierende Planungsgruppe ATP architekten ingenieure neue Mehrheitsaktionärin von Mint Architecture, teilen die beiden Unternehmen heute mit. Gestern Abend feierten die Schwesterngesellschaften den Umzug an ihre neuen Standorte in Zürich West. «Anlässlich der Eröffnung betont eder Vorstandsvorsitzende von ATP, Univ.-Prof. Christoph M. Achammer, die steigende Bedeutung der integralen Planung mit BIM in Zeiten der Digitalisierung und die Zusammenarbeit interdisziplinärer Teams und Spezialisten bei anspruchsvollen Bauvorhaben», heisst es weiter. ATP eröffnet in Zürich gleichzeitig ein Kompetenzzentrum für integrale Planung mit Building Information Modeling (BIM).