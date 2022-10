Tag der offenen Tür bei DAZW⁄SCHEN.

Am 28. und 29. Oktober 2022 laden das Zwischennutzungs-Projekt ‹Das Dazwischen› und seine Mieter*innen ein, ihren Mikrokosmos im Berner Monbijou-Quartier kennenzulernen.

Seit Anfang 2020 sind die Liegenschaften an der Belpstrasse 53 und an der Mattenhofstrasse 5 in Bern mit neuem Leben gefüllt. Die Gebäudekomplexe, die das Bundesamt für Landwirtschaft beherbergten, standen während eineinhalb Jahren leer. Die neue Eigentümerin der damals sogenannten «Geisterhäuser» suchte bis zur Realisierung ihres Neubaus eine Zwischennutzung und wurde beim Verein Sollbruchstelle fündig. ‹Das Dazwischen› heisst das Zwischennutzungs-Projekt, das im Gegensatz zu den bisherigen Projekten des Vereins Sollbruchstelle längerfristig angelegt ist – es wurde erst gerade bis Ende Mai 2024 verlängert. Über 300 Mietparteien aus den Bereichen Grafik, Kunst, Musik, Gesundheitswesen oder Textil sind inzwischen mit dabei.