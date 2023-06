‹Planungsinstrumente und Prozesse› heisst eines der Themen, die die Website behandelt.

Baukultur ist ein grosses Wort, und die Ansprüche an die Entwicklung von Städten und Orten sind vielfältig und widersprüchlich. Dafür gibt es ein grosses Beratungsangebot von Kantonen, Gemeinden, Schulen und weiteren Institutionen. Unzählige Beispiele von ‹Best Practice› zeigen, wie unser Lebensraum lebenswerter für alle werden kann. Hier den Überblick zu erhalten, ist nicht einfach.

Nun hat das Bundesamt für Kultur die Website ‹baukulturberatung.ch› entwickelt, die in diesem dichten Dschungel zur Orientierung beitragen soll. Hier sind die vielfältigen Beratungsangebote für Planerinnen und Planer gebündelt, und Praxisbeispiele zeigen, was mit welchen Instrumenten erreicht werden kann.

Themen, Daten, Karten

Die Website ist in die drei Bereiche Themenansicht, Datenbanken und Kartenansicht gegliedert. Sie listet Themen, Instrumente, Anbieter auf und versammelt Beispiele, Angebote sowie Aus- und Weiterbildungen. In der Themenansicht öffnen kurze Erläuterungen einen thematischen Zugang zu den Datenbanken. Diese wiederum können nach Themen, Instrumenten, Anbieter und Format durchsucht werden. So kann ein Praxisbeispiel zu einem bestimmten Thema zu einem passenden Beratungsangebot führen.

‹baukulturberatung.ch› ist keine Einbahnstrasse, sondern ein weites Feld, auf dem man sich in jede Richtung frei bewegen kann. Einen ersten Überblick verschafft dabei die Kartenansicht, die die Angebote in der eigenen Region sichtbar macht.

Laufender Ausbau

Die Website wurde heute anlässlich der Tagung ‹Baukultur heute› offiziell lanciert. Sie ist jedoch nicht abgeschlossen, sondern ‹Work in Progress›. Hinter ‹Baukultur Schweiz› stehen der 2010 ins Leben gerufene Runde Tisch Baukultur Schweiz, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) und das Bundesamt für Kultur (BAK).