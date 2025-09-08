Als Kantonsbaumeister von Basel-Stadt hat es Beat Aeberhard mit grossen Namen, grossen Firmen und grossen Arealen zu tun. Sein freies Denken hemmt dies nicht.

Marcel Bächtiger, Palle Petersen 08.09.2025 08:00

Wir sind mit Beat Aeberhard an einem sommerlichen Dienstagabend um 18 Uhr verabredet. Der Kantonsbaumeister des Kantons Basel-Stadt hat als Treffpunkt das Kulturschiff ‹Gannet› vorgeschlagen, einen gestrandeten Kahn im Basler Hafenviertel, dessen Deck auch als Restaurant dient. Wir tafeln also mit Blick auf den Rhein und eines der grossen Transformationsareale von Basel: Wo heute Industrie- und Hafenbauten, Freiräume und erste Pioniernutzungen das Bild prägen, soll dereinst ein neuer Stadtteil entstehen. Beat, du bist nun seit zehn Jahren als Kantonsbaumeister von Basel-Stadt tätig. Diesen Frühling hast du dir eine längere Reise nach Japan gegönnt. Warum Japan? Beat Aeberhard: Nun, weil ich noch nie dort war und schon immer mal hinwollte. Und natürlich wegen meiner Faszination für grosse Städte. Was mich in Japan besonders beeindruckt hat, ist der Clash zwischen der Sorgfalt im kleinen Massstab und der rücksichtslosen Brutalität, mit der etwa Infrastrukturen in die Städte gezogen werden. Und was würdest du dir für Basel wünschen: mehr Sorgfalt oder mehr Brutalität? Gegenwärtig übt das Zweite die grössere Faszination auf mich aus. Mit allen gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen haben wir uns hier in der Schweiz mittlerweile in eine so verstrickte Situation hineinmanövriert, dass wir viele Projekte kaum mehr zu Boden bringen. Wenn ich mir vergegenwärtige, wie viele Jahrzehnte die S-Bahn-Durchmesserlinie «Herzstück Basel» noch entfernt ist, denke ich mir: Das ist ein Witz, dann sind meine beiden Jungs ja bereits pensioniert. Gleichzeitig weiss ich natürlich, dass mehrstöckige Infrastrukturbauten wie in Tokio bei uns nicht funktionieren. Und gut abgestützte Prozesse sind mir sehr wichtig. Aber wenn Projekte einen derart langen Horizont haben, dass die Bedingungen schon zur Halbzeit völlig andere sein könnten, ist das ein Problem. Du hast vorhin von deiner ...