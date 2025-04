Der Internationale Stadtprojekt-Preis (IUPA) würdigt neue und herausragende städtische und architektonische Projekte, die Städte weltweit transformiert haben. «Der Preis hebt Architektur und Städtebau als soziale und kulturelle Kräfte hervor, die in der Lage sind, den öffentlichen Raum aufzuwerten, und damit das städtische Leben verbessern und letztendlich die Urbanität feiern», heisst es in der Ausschreibung.

Das Thema für 2025 lautet ‹Endurance›. Gesucht werden Projekte, die Beständigkeit in der Bauweise, sowie auf sozialer und kultureller Ebene ins Zentrum rücken. Es gehe um Stadtentwürfe, die historische Strukturen erhalten und zugleich an zeitgenössische Bedürfnisse anpassen. Der Preis ginge an «exzellent gebaute Architektur und Projekte des öffentlichen Raums, welche die statische Tragfähigkeit verlängern und die Fähigkeit der Stadt fördern, zu widerstehen und sich zu verändern.»

Der Preis wird von der Bauwelt (Berlin) und dem World Architecture Magazine (WA, Tsinghua-Universität Peking) verliehen und von BAU China, der Messe München und der Architekturgesellschaft Chinas (ASC) unterstützt.

Bis zum 1. Juli 2025 können in den letzten fünf Jahren realisierte Projekte aus Architektur und Planung eingegeben werden.