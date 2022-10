Stefan Kurath ist Architekt und Urbanist.

Aufmerksamkeit statt Austauschbarkeit Mit einem Resort-Marketing, das auf oberflächliche Swissness setzt, erreicht Andermatt die einst angestrebte «Architektur auf Weltniveau» nicht. Ein Kommentar von Stefan Kurath. 03.10.2022 07:59

Das in Andermatt eingesetzte Begleitgremium zeitigt Wirkung, und einige der neueren Bauten lassen hoffen, dass die Kraft der ortsbaulich und architektonisch überzeugenden Grundanlage sich doch noch zu entfalten vermag. Aber es ist offensichtlich: Mit einem Resort-Marketing, das auf oberflächliche Swissness setzt, erreicht die die Betreiberin Andermatt Swiss Alps (ASA) die einst angestrebte «Architektur auf Weltniveau» nicht. Die Therme Vals von Peter Zumthor, Mario Bottas Kapelle auf dem Monte Tamaro oder die von Herzog & de Meuron gestaltete Bergstation auf dem Chäserrugg stehen für überzeugende Architektur im Tourismus, die nicht allein Leistung der Architekten ist, sondern genauso der Bauherrschaft, der Investoren, der beteiligten Unternehmerinnen und Unternehmer. Therme, Bergstation und Kapelle sind das Resultat einer engen Zusammenarbeit, und die daran Beteiligten wussten die Kompetenzen der Architekten für sich zu nutzen – ohne die eigenen Kompetenzen preiszugeben. Die Architekturschaffenden wollen nicht freie Hand – das wäre ein weiteres Missverständnis. Sie wollen ernst genommen werden. Es liegt an ihnen, den Mehrwert ihrer intellektuellen Leistung und den Wert guter Architektur aufzuzeigen, und es liegt umgekehrt in der Verantwortung des Gegenübers, dies auch verstehen zu wollen. Architektur vermag viel mehr, als nur Fassaden zu errichten. Herausragende Architektur ermöglicht eine enorme Wertsteigerung eines Ortes über das Gebaute hinaus. Nicht nur ideell und kulturell. Architektur auf Weltniveau erhält eine Aufmerksamkeit, die kein Marketingbudget erzielen kann. Gute Architektur generiert Wertschöpfung, indem lokale Baumaterialien handwerklich gut verarbeitet werden. Dies wiederum schafft Nähe zum Ort, zur Landschaft, zur Bevölkerung. Gute Architektur schafft nicht nur schöne Bilder, sondern Verbundenheiten, die sämtliche Sinne ansprechen. Gute ...