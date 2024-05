Der Bahnausbau und die nachhaltige Raumentwicklung bedingen sich gegenseitig. Der Bund ist langfristig auf dem richtigen Weg. Doch jetzt braucht es Testplanungen.

Paul Schneeberger* 27.05.2024 08:00

Seit über zwei Jahrzehnten investiert die Schweiz in die Schienen- und die Strasseninfrastruktur – je rund vier Milliarden Franken pro Jahr. Dennoch stagniert der Marktanteil der Eisenbahn. Sieht man vom temporären Rückgang während der Pandemie ab, beträgt er knapp 20 Prozent im Personenverkehr, im Güterverkehr 30 bis 40 Prozent – bei Letzterem schlägt primär die Verlagerung des alpenquerenden Transitverkehrs zu Buche. Müssten sich die Eisenbahn als Massenverkehrsmittel und die höhere Dichte an Bauten und Menschen – dies eine Folge der Siedlungsentwicklung nach innen – nicht befruchten? Diese Frage gab den Anstoss zum 2018 publizierten Buch ‹Ein Plan für die Bahn – Wie die Milliardeninvestitionen in die Schiene mehr bewirken können› siehe Seite 47. Sein Befund lautete, dass die implizite Devise ‹Mehr vom Gleichen› beim Ausbau der Bahn offensichtlich nicht geeignet ist, um ihren Marktanteil zu steigern und mehr Mobilität flächen- und energieeffizient abzuwickeln. Daraus resultierten drei Schlüsselfragen. Erstens: Wie muss der Eisenbahnverkehr aussehen, der im verstädternden Land dort die erste Geige spielt, wo viele Menschen und Güter auf wenig Fläche zu transportieren sind? Zweitens: Wie können auch an kleineren zentralen Orten die bauliche Verdichtung und die Erreichbarkeit von Erholungsgebieten besser auf die kapazitätsstarke Eisenbahn ausgerichtet werden? Und drittens: Welches fachlich konsolidierte und politisch breit abgestützte Netz-, Linien- und Fahrplankonzept ist aus den Antworten auf die ersten beiden Fragen abzuleiten? Skizzen von möglichen Antworten mündeten in den Vorschlag, die Methode der strukturierten Ideenkonkurrenz – angelehnt an Testplanungen – auch beim Ausbau der Eisenbahn anzuwenden. Fünf Jahre nach der Publikation des Buchs ist es Zeit für eine Zwischenbilanz und die Frage, ob diese Idee bei den Zuständigen angekom...