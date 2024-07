Anne Hidalgo in der Seine. (Foto: Julien De Rosa/AFP/Getty via Bloomberg)

Palle Petersen 18.07.2024 11:44

Anne Hidalgos Paris: Baden, Bäume, Velos, Wohnungen Unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo werden in Paris Gewässer gereinigt, Bäume gepflanzt, Radwege öffentliche Wohnungen gebaut. 18.07.2024 11:44

Begleitet von Pressebooten sprang Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, gestern in die Seine. Die mediale Aktion soll zeigen, dass das schon heute möglich ist – und nur besser wird: Frankreich stellt nämlich 1,4 Milliarden Euro bereit, um den Fluss von Abwässern und Bakterien zu befreien (Bloomberg). Dazu die Bürgermeisterin: «Wir müssen unsere Städte an den Klimawandel anpassen, und Flüsse sind ein Teil davon.» Nahtlos reiht sich dieser Vorstoss in die nunmehr zehnjährige Politik Anne Hidalgos. Seit 2008 war die ausgebildete Sozialarbeiterin als stellvertretende Bürgermeisterin für Stadtentwicklung und Architektur zuständig. Seit 2014 sitzt sie am Steuer – und macht vorwärts: Zwischen 2020 und 2026 werden 170'000 Bäume gepflanzt, ein Zuwachs von stolzen 40 Prozent (World Economic Forum). Der Ausbau von Radwegen hat dazu geführt, dass in der Innenstadt mittlerweile mehr Fahrten mit dem Velo als mit dem Auto gemacht werden (El País). Und um Einwohner:innen und Gewerbe in der Stadt zu halten, fliessen Milliarden in den öffentlichen Wohnungsbau (New York Times). Zeit für einen Städtetrip? Natürlich mit dem TGV......