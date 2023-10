Die Agglomeration ist das Zentrum aktueller Raumentwicklung. Fotos: Verein Metropole Schweiz

Das ‹Aggloland› ist ein Teil der Stadtlandschaft Schweiz. Grund für den Verein Metropole Schweiz, das Umland und die Ränder der Städte zu erkunden. In diesen Gebieten ist zur Zeit viel im Gang. So hat die Revision des Raumplanungsgesetzes – dabei insbesondere das Primat der Innenentwicklung – Entwicklungen angestossen, deren Auswirkungen erst jetzt langsam spürbar werden und die neue Fragen aufwerfen.

Viermal hat der Verein in den letzten Jahren eine Schweizer Agglomeration erkundigt, im Limmattal, am Bodensee, in Yverdon und bei Bellinzona. Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe geht es nach Köniz, zu Spaziergang und Bilanz: Wie gehen Gemeinden in der Schweizer Agglomeration aktuelle Herausforderungen an? Themen gehen von Digitalisierung über Detailhandel bis zu Dorfplätzen, mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus den bisher besuchten Gemeinden und alle am Thema Interessierten.