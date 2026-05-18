Raumplanung heisst heute, über die Parzelle hinauszudenken. Doch wie gelingt es, kleinräumliche Privatinteressen und grossmassstäbliche Nutzungsinteressen in Einklang zu bringen?

Anna Dieckmann 18.05.2026 08:00

Gerade das scheinbar Selbstverständliche ist oft tief in der Kultur verwurzelt. Das gilt auch für die Parzelle, die kleinste räumliche Besitzeinheit in der Schweiz. Klar abgegrenzt und mit einer eindeutigen Nummer versehen, verkörpert sie unsere Art und Weise, den Raum einzuteilen und zuzuteilen. Mit den grossräumlichen Herausforderungen unserer Zeit stehen diese kleinen Strukturen jedoch zunehmend infrage: «Die Probleme der heutigen Raumplanung sind parzellenübergreifend – und können deshalb auch nur parzellenübergreifend gelöst werden», sagt Dita Leyh, Professorin für Stadtentwicklung am Institut für Raumentwicklung an der Ostschweizer Fachhochschule (OST). «Viele bekannte Probleme in der Raumplanung entstehen dadurch, dass wir uns an der Parzelle orientieren. Sie ist aber ein juristisches und kein raumplanerisches Gefäss», so Damian Jerjen, Direktor von Espace Suisse und ehemaliger Walliser Kantonsplaner. Der Ursprung der Schweizer Parzellenstruktur reiche weit zurück und sei eng mit der Landwirtschaft verknüpft. Vom Grenzstein zum Kataster Bereits in frühen sesshaften Gesellschaften spielten Besitzansprüche und damit verbundene Abgrenzungen eine wichtige Rolle. Grundstücksgrenzen orientierten sich beispielsweise an natürlichen Elementen wie Bächen, oder es wurden markante Grenzsteine verlegt. «Grenzen schaffen für den Menschen Ordnung im Raum», sagt Norman Backhaus, Professor der Humangeographie am Geographischen Institut der Universität Zürich. «Grenzen geben uns Struktur, aber sie führen auch zu Ausschluss und der Frage, wer Boden besitzt – und wer nicht», so Backhaus. Bereits in vorchristlicher Zeit wurden erste Kataster zur Verwaltung und Besteuerung von Bodenbesitz angelegt. «Die Idee vom Recht, Land verwalten und verkaufen zu können, ist kulturell geprägt», sagt Backhaus. In der Kolonialzeit habe diese westlich-kapitalistische Vors...