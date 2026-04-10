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Stadtrat André Odermatt

Abschied mit Scherben

André Odermatt verlässt den Zürcher Stadtrat nach 16 Jahren als Vorsteher des Hochbaudepartements. Die aktuellen Vorlagen zu den Hochhausrichtlinien und die BZO-Revision stehen für eine zwiespältige Bilanz.

Joris Jehle   10.04.2026 09:28
Corine Mauch und André Odermatt von der SP verlassen nach 16 Jahren den Zürcher Stadtrat. Daniel Leupi, ihr Kollege von den Grünen, bleibt weitere vier Jahre, obwohl er auf eine ebenso lange Amtszeit zurückblickt. Kurz vor den Erneuerungswahlen zerpflückte das Parlament Odermatts Vorschlag für die neuen Hochhausrichtlinien: Er wollte Hochhäuser ohne Gestaltungsplan ermöglichen, ohne sie zur Verdichtung zu nutzen, also als rein ästhetische «städtebauliche Akzente». Eine ungewöhnliche Allianz von AL, SP, Grünen und SVP hat die Hochhausgebiete reduziert, die erlaubten Höhen beschränkt und die Anforderungen erhöht. Nur die wirtschaftsliberalen Parteien GLP und FDP verteidigten den Vorschlag des SP-Stadtrats. Symbolisch ist das nur folgerichtig. Nach 16 Jahren Unternehmensansiedlung, Verdrängung der unteren Einkommensschichten und Steuereinnahmen über Grundstücksgewinne kann die Ära Mauch-Odermatt-Leupi nur als neoliberal bezeichnet werden. Schade, dass Odermatt Zürich auch noch eine BZO-Revision hinterherwirft. Sie liegt seit Mitte März öffentlich auf. Es wäre erstaunlich, würde sie nach Jahren der Untätigkeit griffige Massnahmen gegen die Wohnungsnot enthalten....
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 10.04.2026 09:28
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