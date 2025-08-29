Am 28. August feierte Fussverkehr Schweiz sein 50-jähriges Jubiläum mit einer Suite von Köbi Gantenbeins Kurorchester sowie einer Tagung zur Zukunft des Gehens. 1975 gründete sich der Verein mit dem Ziel, der eidgenössischen Abstimmung zum Schutz der Fuss- und Wanderwege zum Erfolg zu verhelfen und sich für das Gehen in unseren Städten und Dörfern einzusetzen. Als «Arbeitsgemeinschaft Rechtsgrundlagen für Fuss- und Wanderwege ARF» gegründet, erfuhr er im Verlauf der Zeit mehrere Umbenennungen. Seit 1999 heisst der Verein Fussverkehr Schweiz. Zu seinen grössten Erfolgen gehört das Fuss- und Wanderweggesetz, das auf eine Volksinitiative zurückgeht. 1979 wurde der Verfassungsartikel mit einem Ja-Stimmenanteil von 78 Prozent angenommen. Seit 1987 prämiert Fussverkehr Schweiz mit dem Flâneur d’Or Projekte, welche die Gestaltung öffentlicher Räume und das Gehen in speziellem Masse fördern. Anfang des neuen Jahrtausends lancierte Fussverkehr Schweiz die Vision Zero mit dem Ziel, dass keine Toten und Schwerverletzten mehr im Verkehr zu verzeichnen sind. Der Fachverband unterstützte ausserdem die Etablierung der Begegnungszonen, die 2002 in die Gesetzgebung aufgenommen wurde und verantwortet Verkehrssicherheitskampagnen, wie die Aktion Stoppen für Schulkinder. An der Jahrestagung vom 28. August 2025 wurde zudem Henriette Lutz in den Vorstand gewählt. Einige kennen die Architektin und Spaziergangswissenschaftlerin als freie Mitarbeiterin von Hochparterre.



An der Jubiläumsfeier warb Marionna Schlatter, aktuelle Präsidentin von Fussverkehr Schweiz, eindringlich für den Fussverkehr. Die Nationalrätin will dem Gehen auch zu mehr Gewicht in der Planung und in der Politik verhelfen: «Alle reden von der Notwendigkeit einer Mobilitätswende – der Fussverkehr leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Er schneidet beim Umweltschutz, den gesundheitlichen Vorteilen, aber auch in der volkswirtschaftlichen Betrachtung äusserst vorteilhaft ab.» Gemäss Zahlen des Bundes ist der Fussverkehr eine Goldgrube mit der besten Kosten-Nutzen-Bilanz: Jeder zu Fuss zurückgelegte Kilometer generiert der Gesellschaft einen Gewinn von knapp 90 Rappen.