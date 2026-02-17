So soll der Innovationspark in Zukunft aussehen.

Die Zürcher Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank und die Liechtensteinische Landesbank geben dem Innovationspark einen Kredit über maximal 445 Millionen Franken. Dies vermelden die Betreiberschaft heute in einer Medienmitteilung. Zusammen mit dem kantonalen Verpflichtungskredit und den fortlaufenden Investitionen der privaten Aktionäre werde damit die finanzielle Basis für die Realisierung der Sektoren A und B geschaffen. Die Randzone (Sektor A) sei bereits weitgehend realisiert und in Betrieb. Die ETH Zürich, die Universität Zürich sowie erste Nutzer aus der Industrie, aus den Bereichen Robotics, autonome Systeme, Space und Life Science, haben ihre Forschungs- und Entwicklungseinheiten vor Ort. Für die erste Neubauetappe (Sektor B) erfolgte im Herbst 2025 der Spatenstich für das erste neue Gebäude, die Eröffnung ist für Sommer 2027 geplant. Im Sommer 2026 wird der Baustart für den nächsten Neubau erwartet. Nach aktueller Planung werden die Entwicklung und Realisierung der Randzone und der ersten Neubauetappe bis 2032 abgeschlossen sein.