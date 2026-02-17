Abo
Shop
So soll der Innovationspark in Zukunft aussehen.

445 Millionen Franken für den Innovationspark Zürich

Der ‹Switzerland Innovation Park Zurich› auf dem Geländes des Flugplatzes Dübendorf hat die Finanzierung für die nächste Entwicklungsphase gesichert.

Urs Honegger   17.02.2026 11:17

Die Zürcher Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank und die Liechtensteinische Landesbank geben dem Innovationspark einen Kredit über maximal 445 Millionen Franken. Dies vermelden die Betreiberschaft heute in einer Medienmitteilung. Zusammen mit dem kantonalen Verpflichtungskredit und den fortlaufenden Investitionen der privaten Aktionäre werde damit die finanzielle Basis für die Realisierung der Sektoren A und B geschaffen. Die Randzone (Sektor A) sei bereits weitgehend realisiert und in Betrieb. Die ETH Zürich, die Universität Zürich sowie erste Nutzer aus der Industrie, aus den Bereichen Robotics, autonome Systeme, Space und Life Science, haben ihre Forschungs- und Entwicklungseinheiten vor Ort. Für die erste Neubauetappe (Sektor B) erfolgte im Herbst 2025 der Spatenstich für das erste neue Gebäude, die Eröffnung ist für Sommer 2027 geplant. Im Sommer 2026 wird der Baustart für den nächsten Neubau erwartet. Nach aktueller Planung werden die Entwicklung und Realisierung der Randzone und der ersten Neubauetappe bis 2032 abgeschlossen sein. 

Urs Honegger
Urs Honeggerhonegger@hochparterre.ch
Planung & Städtebau
Die Planung, ihr Recht und seine Auslegung
Dübendorf wächst
Forschung auf dem Flugfeld
Mehr zum Thema
Planung & Städtebau Die Planung, ihr Recht und seine Auslegung
Dübendorf wächst Forschung auf dem Flugfeld
Weitere Nachrichten
Alter Wein in alten Schläuchen
Im Grenzland zwischen Architektur und Kunst
Fast alles wie beim Alten
 
close

Kommentare

Kommentar schreiben