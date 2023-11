Mehr Informationen zur Demonstration auf wohndemo.ch

Redaktion Hochparterre 01.11.2023 10:00

«Wohnen ist keine Ware, sondern Existenzgrundlage. Darum wollen wir 100% gemeinnütziges und klimagerechtes Wohnen. Das heisst: Wohnen ohne Profite, umweltverträgliche Erneuerungen und Mitbestimmung für alle!» Die Forderungen des Mietenplenums Zürich sind deutlich. Als Teil eines Demonstrationsbündnisses – das aus verschiedenen Gruppen besteht – ruft das Mietenplenum zur Teilnahme an der Wohndemonstration kommenden Samstag auf: Demonstration Samstag, 4. November 2023, 15 Uhr, Turbinenplatz, Zürich. Versammlung und Reden von Mieter*innen, Nachbarschaftsgruppen sowie Organisator*innen. Im Anschluss Demonstrationszug durch Zürich. ###Media_1### Forderungen Zur Erreichung seiner Ziele unterstützt das Mietenplenum die diversen parlamentarischen Initiativen, die momentan laufen: wohnraum-schuetzen.ch (MV Zürich, SP, Grüne, AL), wohnungsinitiative.ch (Grüne Kanton Zürich) und wohnbau-initiative.ch (SP, WBG, diverse). Darüber hinaus stellt das Mietenplenum bezüglich bezahlbarem Wohnraum folgende «Sofort-Forderungen» an die Politik: – Recht zu bleiben: Nach Sanierungen, Umbauten oder Abriss-Neubau erhalten alle Mieter*innen ein Recht zu bleiben – und zwar zu bezahlbaren Mieten. – Recht auf Mietrecht: Wir Mieter*innen sitzen immer am kürzeren Hebel, wenn wir unsere Rechte selbst durchsetzen müssen. Wir wollen mehrsprachige Information und kostenlose Anwält*innen für alle. – Schluss mit «Quartierüblichkeit»: Mieten dürfen nicht mehr erhöht werden mit dem blossen Hinweis darauf, dass die Wohnungen nebenan «halt auch so viel kosten». – Soziales und klimagerechtes Wohnen: Keine Mietsteigerungen durch energetische Sanierungen! – Faire Rückverteilung: Die Steuern, welche aus Grundstückgewinnen und der sogenannten Mehrwertabgabe eingenommen werden, müssen weitgehen...