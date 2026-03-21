6 Trendspielzeuge – in Ordnung gebracht von Ana Brankovic.

Ana Brankovic' kleine Ordnung: Trendspielzeuge Vom ‹Tamagotchi› bis zum ‹Labubu›: Jedes Jahr bringt mindestens ein neues Trendspielzeug hervor. Creative Director Ana Brankovic verrät, welche wirklich Spass machen. 21.03.2026 08:00

A. Der Vorreiter Der erste ‹Game Boy› war ein grauer Klotz mit kleinem Schwarz-Weiss-Bildschirm und fünf einfachen Knöpfen. Das Design war aufs Wesentliche reduziert, und trotzdem: einfach nur ikonisch. Der ‹Game Boy› machte das Gamen unterwegs, «to go», möglich. Während ich stundenlang Pokémon zockte, hielt ich quasi den Vorreiter von Handy und Co. in den Händen. ♥♥♥♥♥ B. Zum Liebhaben Mit dem ‹Tamagotchi› übernahm ich zum ersten Mal die Verantwortung für ein Haustier. Damals trug ich das kleine Teil immer auf mir, um Pikachuu und die pixeligen Hunde am Leben zu halten. Es ist doch cute, dass es ein Spiel nur fürs Kümmern war, ganz ohne Wettkampfgedanke. Das würde uns heute vermutlich auch guttun. Heute habe ich einen kleinen, echten Pudel. ♥♥♥♥♥ ###Media_2### C. Das Zeitlose Ein echter Klassiker! Schon unsere Grosseltern spielten mit Jo-Jos. In den 2000ern erlebte die simple Konstruktion ein Revival mitsamt passender Ästhetik: buntes Plastik, Glanz- und Leuchteffekte. Ich lernte die coolsten Tricks und bluffte damit auf dem Pausenhof. ♥♥♥♥♥ D. Das Verbindende «HDMMMFL ;-*»: Nein, das ist kein Ausrutscher auf der Tastatur! Die Begrenzung auf 160 Zeichen (20 Rappen pro SMS!) machte typografisch kreativ. Liebesschwüre liessen sich in unter zehn Lettern bekunden, ganze Bilder aus Satzzeichen zusammenstellen. Und während man auf die Antwort wartete, konnte man die Ungeduld mit einer Runde ‹Snake› bekämpfen. Das Nokia 3310 und Game ‹Snake› waren das perfekte Duo. ♥♥♥♥♥ ###Media_4### E. Die Pionierin Dann hatte man endlich einen Computer und vielleicht sogar Internet (das Einwahlgeräusch verfolgt mich bis heute). Aber die Kugelmaus nervte endlos. Ständig blockierte Staub die kleine Kugel an der Unterseite und sorgte für Aussetzer in der Bedienung. Spiel und Arbeit mussten unterbrochen werden, bis man...