Landschaftsqualitätsziel 5 des LKS: Kulturelles und natürliches Erbe der Landschaft anerkennen (Illustration Yvonne Rogenmoser)

Wie geht Landschaftsberatung? Das Angebot "Impuls Landschaftsberatung" des Bundesamts für Umwelt unterstützt Gemeinden, die Landschaft und Siedlung qualitätsvoll entwickeln möchten. Ein Webinar am 17. Juni zeigt, wie es geht. 28.05.2025 13:18

Eins der Ziele des aktualisierten Landschaftskonzepts Schweiz LKS ist, dass die Landschaft in der Planung mehr ins Zentrum rückt. Es geht darum, Landschaftsqualität bei raumplanerischen Entscheiden mitzudenken. Das betrifft grosse Städte ebenso wie kleinere Gemeinden. Damit das klappt, unterstützen das Bundesamt für Umwelt BAFU und die Kantone seit 2023 Gemeinden mit den Impuls-Landschaftsberatungen. Sie können sich so den Rat ausgewiesener Fachleute holen. Eine Beratung zeigt auf, welche Chancen sich in Bezug auf das Thema Landschaft bieten und hilft so mit, die Ziele des Landschaftskonzepts Schweiz umzusetzen. Die Fachleute beraten, wie die Landschaftsqualität vor Ort verbessert oder gesichert werden kann. Das geschieht im Rahmen von Leitbildern, Planungen oder konkreten Projekten. Auch Beratungen im Bereich der landschaftsbezogenen Regionalentwicklung sind möglich, bei privaten Projektträgerschaften unterstützt durch das SECO. Eine Beratung dauert sechs bis zehn Arbeitstage und wird von Bund und Kantonen mitfinanziert Webinar für Information und Erfahrung Wie eine solche Beratung abläuft und wie das Angebot genutzt werden kann, vermittelt das Webinar Impuls-Landschaftsberatung. Das Webinar richtet sich an interessierte Personen aus Politik und Verwaltung der Gemeinden. Der Schweizerische Gemeindeverband SGV, die Konferenz der Beauftragten für Natur und Landschaft KBNL und das Bundesamt für Umwelt BAFU organisieren diesen Anlass....