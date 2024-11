Ein barrierefreier Rundweg führt um die Spielwiese und durch die Spiellandschaft mit Wasserfläche.

Damaris Baumann 27.11.2024 14:00

Weiterlernen Für die Gestaltung des Stadtteilpark Holligen hat das Landschaftsarchitekturbüro ORT AG die Bevölkerung in allen Planungsphasen einbezogen. 27.11.2024 14:00

Kuhglockengebimmel mitten in der Stadt? Vis-à-vis des Stadtteilparks Holligen weiden Kühe, daneben wehen die Fahnen der Familiengärten. Ein Teil von ihnen wurde während der letzten Jahre zu einem Park, der letzten Juni Eröffnung feierte. Gesäumt wird der Park von alten und neu gepflanzten Platanen entlang der autofreien Mutachstrasse, die den Park in einen östlichen Teil mit Hartbelag und einen westlichen Grünraum teilen. «Sichtbeziehungen sind uns wichtig», sagt Florian Seibold von ORT. «Die Strauchweiden der Bachlandschaft sollen nicht zu hoch wachsen.» ###Media_2### Die Stadt Bern bezeichnet den Park als «lernenden Park», weil die Bevölkerung in allen Planungsphasen einbezogen war. Die Wünsche nach einer nutzungsoffenen Allmende, einer Wasserfläche und einem Raum für Jugendliche und das Quartier wurden Teil des Wettbewerbsprogramms. Vor dem Park wurde eine Zwischennutzung für den Freiraum eingeplant. Dieser «Vorpark» bestand fast vier Jahre und gewann 2023 den bronzenen Hasen für das partizipative Vorgehen. «Die offene Feuerstelle haben wir auf Wunsch des Vereins Vorpark projektiert, im Vorpark wurde sie als Prototyp getestet. Gefasst wird die Feuerstelle aus Platten, die teilweise schon in den Familiengärten in Gebrauch waren», so Seibold. «Trouvaillen» nennen die Landschaftsarchitekten die Relikte, die aus den vorherigen Nutzungen übernommen wurden. Die Betonröhren der ehemaligen Wasserzapfstellen etwa sind heute als Stufen verbaut. ###Media_3### ###Media_4### Der Stadtpark beginnt unmittelbar vor den Fassaden der Wohnsiedlung Huebergass. Bepflanzung und Terrain, aber auch die Orientierung der Wohnungen schaffen den nötigen Puffer. Dass die Aussenräume der Huebergass und der neue Park aus einer Hand kommen, ermöglichte die Verschränkung der Planungen. Ein gutes Vorgehen; Schwellen sind spürbar, nicht aber abrupte Brüche. Auf eine durchgehende...